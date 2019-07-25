Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл

|25 июля 2019
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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел первую дуэль взглядов с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).
Будущие соперники встретились лицом к лицу арене O2 в Лондоне – именно здесь состоится их бой 31 августа. Ломаченко и Кэмпбелл посетили вечер бокса, главным событием которого стал поединок супертяжей Диллиана Уайта против Оскара Риваса. Этот бой по очкам выиграл Уайт.
В поединке Ломаченко – Кэмпбелл на кону будет стоять еще и вакантный пояс по версии WBC, который освободил американец Майки Гарсия после смены весовой категории. Билеты на бой обойдутся от 40 до 600 фунтов. Кстати, с момента начала открытой продажи было продано более 12 тысяч «тикетов» всего за несколько часов.
Объединительный бой непобежденных Гвоздика и Бетербиева
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик 18 октября в США (точное место проведения поединка будет объявлено позднее) проведет объединительный бой против россиянина Артура Бетербиева, который владеет чемпионским поясом по версии IBF. В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.
Пакьяо все еще в ринге
21 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся бой, в котором был разыгран пояс суперчемпиона по версии WBC в полусреднем весе (66,2 кг), в котором легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) встретился с обладателем пояса WBA Китом Турманом (29-1, 22 КО).
40-летний Пакьяо перед боем считался фаворитом у букмекеров, но многие эксперты, учитывая возраст филиппинца, отдавали предпочтение 30-летнему Турману. Поединок получился равным и прошел всю дистанцию. Двое судей отдали победу Пакьяо 115:112, а третий судья посчитал, что победил Турман – 114:113. В итоге победа ветерана Пакьяо разделенным решением судей.
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• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
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• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
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• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
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Комментарии к статье «Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл »
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел первую дуэль взглядов с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).