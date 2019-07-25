|25 июля 2019
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Чемпионат мира по фехтованию проходил с 15 по 23 июля в столице Венгрии – Будапеште. Украинские спортсмены на мировом первенстве завоевали четыре награды и заняли 5-е место в общекомандном зачете.
Девять соревновательных дней. Разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. Золотую медаль в копилку сборной Украины принесла Ольга Харлан. 28-летняя украинская саблистка в зрелищном финале победила принципиальную соперницу на дорожке россиянку Софью Великую с разницей в один укол 15:14. Теперь Ольга Харлан является шестикратной чемпионкой планеты: четыре «золота» в индивидуальных соревнованиях, два – в командных.
«Серебро» чемпионата мира выиграла украинская команда шпажистов. В финале украинский квартет Богдан Никишин, Роман Свичкарь, Анатолий Герей, Игорь Рейзлин дал бой фаворитам соревнований сборной Франции, но в итоге уступил со счетом 37:45.
Бронзовые медали в активе Елены Кривицкой и Игоря Рейзлина, которые они получили по итогам выступлений в соревнованиях шпажистов. Таким образом, украинская команда увезла из Будапешта полный комплект наград.
В общекомандном зачете чемпионата мира по фехтованию сборная Украины заняла 5-е место. Выше украинцев в медальном зачете расположились сборные России, Франции, Южной Кореи и Венгрии.
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Комментарии к статье «Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!»
Чемпионат мира по фехтованию проходил с 15 по 23 июля в столице Венгрии – Будапеште. Украинские спортсмены на мировом первенстве завоевали четыре награды и заняли 5-е место в общекомандном зачете.