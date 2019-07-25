Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»

|25 июля 2019
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С 8 по 14 июля в Скадовске (Херсонская область) прошли финальные Всеукраинские спортивные соревнования по футболу среди ребят 10-12 лет (U-12) - первенство и кубок «Золотой Колос Украины».
В турнирах приняли участие 32 команды из разных областей страны. В кубковом розыгрыше «Золотой Колос Украины» выступала команда юношей «Громада» Черкасской объединенной территориальной громады (Славянский район, Донецкая область).
Сыграв восемь матчей (2 победы, 1 ничья, 5 поражений), «Громада» под руководством Леонида Гусякова заняла 14-е место. В этих играх красивую игру демонстрировал один из лидеров «Громады» Тарас Зоненко, а лучшим бомбардиром коллектива стал Олег Дивиченко, забивший три мяча.
Победителями соревнований стали команды «Десна» (Винницкая область) – в первенстве и «Пологи» (Запорожская область) – в кубке «Золотой Колос Украины».
Близость Черного моря к Скадовску давала возможность ребятам в свободное время от игр плескаться в воде, а в один из дней для них была организована поездка на теплоходе на крупнейший по площади остров в Украине Джарылгач, который в стране называют украинскими Мальдивами.
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• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
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С 8 по 14 июля в Скадовске (Херсонская область) прошли финальные Всеукраинские спортивные соревнования по футболу среди ребят 10-12 лет (U-12) - первенство и кубок «Золотой Колос Украины».