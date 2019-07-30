«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве

|30 июля 2019
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Букмекерская компания 1xBet станет официальным глобальным беттинг-партнером футбольного клуба «Ливерпуль». 4-летнее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Договор позволит болельщикам «Ливерпуля» воспользоваться эксклюзивными предложениями от 1xBet и принять участие в различных активностях от букмекера.
1xBet использует партнерство с действующим победителем Лиги чемпионов для повышения узнаваемости бренда на ключевых глобальных рынках с помощью брендинга на стадионе «Энфилд», а также присутствия на диджитал-площадках «Ливерпуля». Компания с помощью игроков первой команды «Ливерпуля» и легенд клуба даст болельщикам еще больше способов взаимодействия с клубом и дальнейшего вовлечения фанатов команды в мир футбола.
1xBet — одна из наиболее динамично растущих компаний в беттинг-индустрии, предлагающая клиентам наибольшее количество вариантов ставок до и во время спортивных событий, а также дающая возможность проявить себя в онлайн-играх.
«Мы рады приветствовать 1xBet в качестве нового партнера. Я уверен, что их игры и специальные предложения понравятся нашим болельщикам по всему миру. Мы с нетерпением ждем начала сезона 2019/20, в котором с нами будет 1xBet», — заявил Билли Хоган, управляющий и коммерческий директор «Ливерпуля».
«Ливерпуль» — один из самых знаковых футбольных клубов в мире с богатой историей и огромной всемирной фан-базой. Мы невероятно рады сотрудничеству с клубом, которое поможет нашей цели — приблизить болельщиков к спортивным событиям с помощью наших инновационных продуктов и захватывающих вариантов ставок.
Мы гордимся нашими отношениями с футбольным клубом «Ливерпуль» и стремимся тесно сотрудничать с болельщиками по всему миру, чтобы предоставить им захватывающие возможности для развлечений и уникальные предложения в предстоящем сезоне», — заявил представитель 1xBet Алекс Саммерс.
Основанная в 2007 году, БК 1xBet быстро расширяет свое присутствие в различных регионах мира, таких как Европа, Азия, Африка и Латинская Америка, и уже заключила ряд соглашений о партнерстве с самыми престижными футбольными лигами и клубами. Теперь же, в ближайшие 4 года, 1хБет официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль».
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• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
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Букмекерская компания 1xBet станет официальным глобальным беттинг-партнером футбольного клуба «Ливерпуль». 4-летнее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Договор позволит болельщикам «Ливерпуля» воспользоваться эксклюзивными предложениями от 1xBet и принять участие в различных активностях от букмекера.