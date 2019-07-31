|31 июля 2019
|Просмотров: 67
|
Новый футбольный сезон в Украине открылся 28 июля. В этот день в Одессе в матче за Суперкубок страны встретились «Шахтер» и «Динамо». Поединок завершился волевой победой столичной команды.
Такой развязки в битве грандов украинского футбола мало кто ожидал. До 80-й минуты «горняки» контролировали игру, но два результативных выпада «Динамо» в течение трех минут изменили расклад сил на поле и в итоге принесли подопечным Александра Хацкевича трофей в первом же официальном матче сезона.
«Шахтер» под руководством Луиша Каштру, для которого этот был дебют, в целом выглядел предпочтительнее соперника и уже на перерыв ушел с преимуществом в счете. В компенсированное арбитром время после розыгрыша углового отличился Алан Патрик. На гол бразильца президент страны Владимир Зеленский, который посетил поединок в Южной Пальмире, отреагировал очень своеобразно, и выглядело это очень даже смешно.
Свои мячи динамовцы забили за десять минут до финального свистка. Сначала Никита Бурда выиграл «воздух» у Мораеса и неотразимо пробил головой в угол ворот донецкой команды. Пропущенный гол будто загипнотизировал «горняков». Через три минуты они пропустили еще раз. Денис Гармаш решился на удар, находясь в пределах штрафной, а Пятов, закрытый игроками, оказался бессилен.
Волевая победа «Динамо» со счетом 2:1 и восьмой выигранный трофей в матчах за Суперкубок Украины. Столько же подобных титулов собрал «Шахтера». Самое интересное, что теперь в коллекции «горняков» и динамовцев наблюдается абсолютное равенство, по количеству завоеванных трофеев – по 34.
«Динамо» - 34 трофея
чемпионат Украины – 15 побед
Кубок Украины – 11 побед
Суперкубок Украины – 8 побед
«Шахтер» – 34 трофея
Кубок УЕФА – 1 победа
чемпионат Украины – 12 побед
Кубок Украины – 13 побед
Суперкубок Украины – 8 побед.
31 июля 2019
• Мораес – лучший бомбардир, Пятов – лучший вратарь
• Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов
• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
— 31 июля 2019 —
Перед стартовым свистком Суперкубка Украины по футболу «Динамо» - «Шахтер» были награждены лучшие футболисты, арбитр и тренер прошлого сезона украинской Премьер-лиги.
— 30 июля 2019 —
БК 1xBet стала официальным беттинг-партнером футбольного клуба «Челси». Срок соглашения рассчитан на 3 года - до 30 июня 2022 года.
— 30 июля 2019 —
Букмекерская компания 1xBet станет официальным глобальным беттинг-партнером футбольного клуба «Ливерпуль». 4-летнее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Договор позволит болельщикам «Ливерпуля» воспользоваться эксклюзивными предложениями от 1xBet и принять участие в различных активностях от букмекера.
— 30 июля 2019 —
БК 1xBet и ФК «Барселона» подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет, которое рассчитано до 30 июня 2024 года.
Приветствую, гость! Вход
31 июля 2019
• Мораес – лучший бомбардир, Пятов – лучший вратарь
• Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов
• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов»
Новый футбольный сезон в Украине открылся 28 июля. В этот день в Одессе в матче за Суперкубок страны встретились «Шахтер» и «Динамо». Поединок завершился волевой победой столичной команды.