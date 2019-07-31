Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов

Новый футбольный сезон в Украине открылся 28 июля. В этот день в Одессе в матче за Суперкубок страны встретились «Шахтер» и «Динамо». Поединок завершился волевой победой столичной команды.

Такой развязки в битве грандов украинского футбола мало кто ожидал. До 80-й минуты «горняки» контролировали игру, но два результативных выпада «Динамо» в течение трех минут изменили расклад сил на поле и в итоге принесли подопечным Александра Хацкевича трофей в первом же официальном матче сезона.

«Шахтер» под руководством Луиша Каштру, для которого этот был дебют, в целом выглядел предпочтительнее соперника и уже на перерыв ушел с преимуществом в счете. В компенсированное арбитром время после розыгрыша углового отличился Алан Патрик. На гол бразильца президент страны Владимир Зеленский, который посетил поединок в Южной Пальмире, отреагировал очень своеобразно, и выглядело это очень даже смешно.

Свои мячи динамовцы забили за десять минут до финального свистка. Сначала Никита Бурда выиграл «воздух» у Мораеса и неотразимо пробил головой в угол ворот донецкой команды. Пропущенный гол будто загипнотизировал «горняков». Через три минуты они пропустили еще раз. Денис Гармаш решился на удар, находясь в пределах штрафной, а Пятов, закрытый игроками, оказался бессилен.

Волевая победа «Динамо» со счетом 2:1 и восьмой выигранный трофей в матчах за Суперкубок Украины. Столько же подобных титулов собрал «Шахтера». Самое интересное, что теперь в коллекции «горняков» и динамовцев наблюдается абсолютное равенство, по количеству завоеванных трофеев – по 34.

«Динамо» - 34 трофея

чемпионат Украины – 15 побед

Кубок Украины – 11 побед

Суперкубок Украины – 8 побед

«Шахтер» – 34 трофея

Кубок УЕФА – 1 победа

чемпионат Украины – 12 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 8 побед.