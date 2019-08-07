Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров

С 26 июля по 4 августа в Турине (Италия) проходили Европейские игры мастеров, программа которых включала соревнования по 32 видам спорта. В составе сборной Украины на Апеннинском полуострове выступали три славянских мастера дзюдо.

Европейские игры мастеров - соревнования для спортсменов возрастом от 30 лет или старше, включающие летние вида спорта. Проводятся с 2008 года раз в четыре года Европейской ассоциацией мастеров спорта.

На севере Италии дважды на верхнюю ступень пьедестала почета соревнований по дзюдо поднимались спортсмены из Славянска – Иван Ашла и Георгий Пишняк. При этом на фотографиях чемпионы игр из Славянска запечатлены с изображением герба родного города. Также в Турине на татами боролся еще один представитель Славянска – Руслан Тертышный, который по итогам соревнований занял 5-е место.

Известно, что украинские мастера дзюдо завоевали на турнире 33 награды, из которых 11 золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых.