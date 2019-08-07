Славянские дзюдоисты покорили Луцк

30 июля – 1 августа в Луцке в спортивно-оздоровительном комплексе «Адреналин Сити» состоялся открытый Кубок Украины и командный чемпионат Украины по дзюдо.

Просто великолепно на этих соревнованиях национального масштаба выступила женская сборная Донецкая области, которая стала победителем командных соревнований Кубка Украины. Ребята не зацепились за призы, но в итоге заняли приличное 6-е место.

В личном зачете Кубка Украины спортсмены Донецкой области собрали урожай из семи медалей. При этом полный комплект наград – одну золотую, три серебряных и три бронзовых:

1-е место - София Дарчук (70 кг);

2-е место - Ксения Дарчук (78 кг), Алина Шилова (48 кг), Карина Саркисян (70 кг);

3-е место - Анастасия Аболенцева (+78 кг), Кирилл Белецкий (+100 кг), Александр Степаненко (100 кг).

Из этих спортсменов шесть - представители Славянска (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская), и лишь Карина Саркисян из Дружковки. Стоит добавить, что по итогам Кубка Александр Степаненко выполнил норматив мастера спорта Украины по дзюдо.