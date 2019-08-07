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Фотофакт

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Славянские дзюдоисты покорили Луцк

Алексей Журавлев
7 августа 2019 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

30 июля – 1 августа в Луцке в спортивно-оздоровительном комплексе «Адреналин Сити» состоялся открытый Кубок Украины и командный чемпионат Украины по дзюдо.  

Просто великолепно на этих соревнованиях национального масштаба выступила женская сборная Донецкая области, которая стала победителем командных соревнований Кубка Украины. Ребята не зацепились за призы, но в итоге заняли приличное 6-е место.

В личном зачете Кубка Украины спортсмены Донецкой области собрали урожай из семи медалей.  При этом полный комплект наград – одну золотую, три серебряных и три бронзовых:   

1-е место - София Дарчук (70 кг);

2-е место - Ксения Дарчук (78 кг), Алина Шилова (48 кг), Карина Саркисян (70 кг);

3-е место - Анастасия Аболенцева (+78 кг), Кирилл Белецкий (+100 кг), Александр Степаненко (100 кг).

Из этих спортсменов шесть - представители Славянска (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская), и лишь Карина Саркисян из Дружковки. Стоит добавить, что по итогам Кубка Александр Степаненко выполнил норматив мастера спорта Украины по дзюдо.  

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Комментарии к статье «Славянские дзюдоисты покорили Луцк»

30 июля – 1 августа в Луцке в спортивно-оздоровительном комплексе «Адреналин Сити» состоялся открытый Кубок Украины и командный чемпионат Украины по дзюдо.  

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