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Фотофакт

Зацепило циклоном

Реванш и единоличное лидерство «горняков»

Алексей Журавлев
14 августа 2019 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10 августа в Киеве в центральном поединке 3 тура состоялось очередное классическое противостояние «Динамо» - «Шахтер». Сражение двух украинских грандов на футбольном поле НСК «Олимпийский» осталось за «горняками», которые выглядели намного предпочтительнее своего принципиального соперника и абсолютно заслуженно праздновали успех.

Это было второе украинское «классико» со старта сезона. Две недели назад в Одессе в матче за Суперкубок страны динамовцы проявили характер и одержали волевую победу над «Шахтером» (2:1). 10 августа подопечные Луиша Каштру взяли реванш.

Плотный график игр киевского клуба, который вынужден играть на два фронта (чемпионат Украины и квалификация Лиги чемпионов), отложил отпечаток на нынешний поединок. Понимая, что 13 августа им предстоит судьбоносный домашний еврокубковый поединок против «Брюгге», подопечные Александра Хацкевича хотели сыграть в «эконом-режиме». Не вышло. «Шахтер» имел полное преимущество на футбольном поле и что самое важное в таких дуэлях, сумел реализовать два голевых момента. В первом тайме сработала связка Соломон-Мораес. «Украинский» форвард эффектно поразил ворота «Динамо» ударом пяткой, а после перерыва – все решило индивидуальное мастерство Марлоса. Между этими голами свой дебютный гол в чемпионате Украины забил новичок «Динамо» Жерсон Родригес.

«Шахтер» с тремя победами на старте уверенно чувствует себя на верхней строчке турнирной таблицы, а «Динамо» пропустило вперед «Зарю», которая как и «горняки», имеют ноль в графе поражений.

Результаты 3 тура

«Динамо» - «Шахтер» - 1:2 (Родригес, 39 – Мораес, 21, Марлос, 64)

«Александрия» - «Олимпик» - 2:1 (Шендрик, 43, Безбородько, 62 – Диейе, 56)

«Ворскла» - «Львов» - 3:2 (Шехич, 2, 27, Васич, 90+7 – Бруно, 21, Шина, 59)

«Колос» - «Заря» - 1:3 (Костышин, 34 – Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46)

«Днепр-1» - «Десна» - 0:1 (Филиппов, 67)

«Карпаты» - «Мариуполь» - 1:1 (Войкович, 30 – Топалов, 7)

Анонс 4 тура

17 августа

«Ворскла» - «Днепр-1» 14.00, «Футбол 2»

«Десна» - «Колос» 17.00, УНИАН

18 августа

«Олимпик» - «Карпаты» 17.00, «Футбол 1»

«Заря» - «Александрия» 19.30, УНИАН

«Львов» - «Шахтер» 19.30, «Футбол 1»

Матч «Мариуполь» - «Динамо» состоится 25 сентября.

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Комментарии к статье «Реванш и единоличное лидерство «горняков» »

10 августа в Киеве в центральном поединке 3 тура состоялось очередное классическое противостояние «Динамо» - «Шахтер». Сражение двух украинских грандов на футбольном поле НСК «Олимпийский» осталось за «горняками», которые выглядели намного предпочтительнее своего принципиального соперника и абсолютно заслуженно праздновали успех.

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