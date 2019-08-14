Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо

|14 августа 2019
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10 августа в Святогорске на спортивной площадке детского оздоровительного центра «Ястребок» состоялся 2-й по счету открытый областной турнир по пляжному самбо среди спортсменов 2002-2012 г.р.
В соревнованиях приняли участие борцы из Харькова, Покровска, Мирнограда, Краматорска, Донецка, Славянска и Славянского района – всего 87 спортсменов.
В своих возрастных и весовых категориях победителями соревнований стал 21 славянский спортсмен – представители клубов «Беркут», «Ронин», а также городских федераций вольной борьбы, самбо и дзюдо:
2011-2012 - Максим Шепеленко (25 кг), Ярослав Солодовников (27 кг), Михаил Яцук (30 кг), Владислав Яхин (38 кг), Варвара Коломиец (24 кг);
2009-2010 - Руслан Варварецкий (28 кг), Андрей Пелехань (30 кг), Виталий Гаврилов (33 кг), Богдан Бутримов (+40 кг), Арина Гутник (46 кг);
2007-2008 - Тимур Майборода (32 кг), Александр Доля (35 кг), Дмитрий Цвигун (38 кг), Дмитрий Емец (+42 кг);
2005-2006 - Герман Векуа (45 кг), Данил Зайцев (55 кг), Алиса Малеваная (51 кг);
2002-2004 - Кирилл Шарапов (65 кг), Виктор Сапронов (+78 кг).
Наибольший интерес вызвали поединки двух весовых категорий абсолютного первенства, где сильнейшими стали славянцы Максим Кустов (свыше 65 кг) и Михаил Петров (свыше 78 кг).
Подготовили славянских спортсменов к турниру Игорь Чечинов, Данил Малеваный, Виталий Жданов, Андрей Филатов и Валерий Дейниченко.
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10 августа в Святогорске на спортивной площадке детского оздоровительного центра «Ястребок» состоялся 2-й по счету открытый областной турнир по пляжному самбо среди спортсменов 2002-2012 г.р.