Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете

5-11 августа в Киеве проходил чемпионат Европы по прыжкам в воду. В столице Украины было разыграно 13 комплектов наград среди спортсменов 26 стран. На континентальном первенстве украинские прыгуны в воду завоевали семь медалей.

Обладателями золотых наград стали дуэт Виктория Кесар/Станислав Олефирчик (3 м трамплин), София Лыскун (10-метровая вышка), Алексей Середа (10-метровая вышка). «Серебро» домашнего европейского турнира выиграли Олег Колодий (1 м трамплин), дуэт Алексей Середа/Олег Сербин (синхронные прыжки с 10-метровой вышки), Елена Федорова (1 м трамплин), а «бронзу» - дуэт Виктория Кесарь/Анна Письменская (синхронные прыжки с 3 м трамплина).

При этом 13-летний Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в прыжках с 10-метровой вышки с феноменальным достижением. Он стал самым молодым чемпионом континента в истории.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 2-е место – 7 наград (3-3-1), пропустив вперед лишь россиян – 12 медалей (6-2-4). Замкнула тройку призеров сборная Германии (2–4–2).