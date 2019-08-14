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Фотофакт

Зацепило циклоном

Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете

Алексей Журавлев
14 августа 2019 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

5-11 августа в Киеве проходил чемпионат Европы по прыжкам в воду.  В столице Украины было разыграно 13 комплектов наград среди спортсменов 26 стран. На континентальном первенстве украинские прыгуны в воду завоевали семь медалей.

Обладателями золотых наград стали дуэт Виктория Кесар/Станислав Олефирчик (3 м трамплин), София Лыскун (10-метровая вышка), Алексей Середа (10-метровая вышка).  «Серебро» домашнего европейского турнира  выиграли Олег Колодий (1 м трамплин), дуэт Алексей Середа/Олег Сербин (синхронные прыжки с 10-метровой вышки), Елена Федорова (1 м трамплин), а «бронзу» - дуэт Виктория Кесарь/Анна Письменская (синхронные прыжки с 3 м трамплина).

При этом 13-летний Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в прыжках с 10-метровой вышки с феноменальным достижением. Он стал самым молодым чемпионом континента в истории.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 2-е место – 7 наград (3-3-1), пропустив вперед лишь россиян – 12 медалей (6-2-4). Замкнула тройку призеров сборная Германии (2–4–2).

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Комментарии к статье «Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете»

5-11 августа в Киеве проходил чемпионат Европы по прыжкам в воду.  В столице Украины было разыграно 13 комплектов наград среди спортсменов 26 стран. На континентальном первенстве украинские прыгуны в воду завоевали семь медалей.

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