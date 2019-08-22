Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

18 августа в Харькове состоялся традиционный 34-й по счету международный легкоатлетический марафон «Освобождение», в котором приняли участие более 700 спортсменов. Серебряным призером соревнований в абсолютном первенстве среди женщин стала Яна Киптенко из Славянска.

В воскресное утреннее время (08.00) в Харькове на стадионе «Динамо» стартовал марафон под названием «Освобождение». Участники забега бежали дистанции 3, 10, 21 и 42 км, также были организованы забеги на роликовых коньках – 3 и 21 км. Маршрут марафона пролегал по улицам города, Белгородскому шоссе, а финиш состоялся на стадионе «Динамо». Погода была «марафонской» - после ночного дождя было пасмурное утро, не жарко.

Дистанцию 42 км с отличным результатом 3 часа 21 минута и 26 секунд преодолела 31-летняя спортсменка из Славянска Яна Киптенко. Для нее это был первый марафон в нынешнем году. Кстати, дебютировала в марафонском беге Яна ровно год назад здесь же в Харькове. Тогда она заняла 2-е место. Сейчас Яна повторила свой успех, установив при этом личное достижение. Прошлогоднее время Киптенко улучшила сразу на 10 минут.

Славянская девушка была рада многим призам и подаркам от организаторов соревнований, особенно выделив именную медаль и статуэтку марафона «Освобождение». А победу в абсолютном зачете среди женщин в марафоне (42 км) одержала Светлана Маковоз из Запорожья с результатом 3 часа 14 минут и 47 секунд. У мужчин «золото» на этой дистанции выиграл Антон Заиченко из Кременчуга (2 часа, 40 минут, 13 секунд).

Помимо Яны Киптенко в соревнованиях приняли участие еще трое славянских стайеров – Анатолий Григорьев, Игнат Варзарь и Александр Сухомлинов. Правда в «призы» они не попали. Стоит отметить, что дистанцию 10 км пробежала глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная. Вот вам пропаганда здорового образа жизни и популяризация легкой атлетики от чиновников государства высшего ранга.