Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе

|18 сентября 2019
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Украинец Жан Беленюк завоевал золотую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).
Первыми на мировом первенстве «в бой» вступили «классики» - представители греко-римского стиля. Реноме фаворита соревнований подтвердил Жан Беленюк. В весовой категории до 87 кг 28-летний украинский борец поднялся на верхнюю ступень пьедестала, став двукратным чемпионом планеты. В финале Жан со счетом 2:1 одолел соперника из Венгрии Виктора Леринца, заработав решающее очко на последней минуте схватки. Триумф в Нур-Султане гарантировал Беленюку путевку на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).
На пути к финалу Жан также победил Альфонсо Антонио Епеса (Мексика) - 5:1, Ивана Гуклека (Хорватия) - 7:1, Николая Стодуба (Беларуси) - 3:1, Дениса Максимилиана Кудлы (Германия) - 2:1.
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Украинец Жан Беленюк завоевал золотую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).