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Фотофакт

Славянск праздничный

Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе

Алексей Журавлев
18 сентября 2019 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Украинский борец Жан Беленюк дважды выиграл «золото» чемпионата мира (2015, 2019). Также в его коллекции есть три золотых медали чемпионатов Европы, «серебро» Олимпийских игр-2016.

Украинец Жан Беленюк завоевал золотую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

Первыми на мировом первенстве «в бой» вступили «классики» - представители греко-римского стиля. Реноме фаворита соревнований подтвердил Жан Беленюк. В весовой категории до 87 кг 28-летний украинский борец поднялся на верхнюю ступень пьедестала, став двукратным чемпионом планеты. В финале Жан со счетом 2:1 одолел соперника из Венгрии Виктора Леринца, заработав решающее очко на последней минуте схватки. Триумф в Нур-Султане гарантировал Беленюку путевку на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

На пути к финалу Жан также победил Альфонсо Антонио Епеса (Мексика) - 5:1, Ивана Гуклека (Хорватия) - 7:1, Николая Стодуба (Беларуси) - 3:1, Дениса Максимилиана Кудлы (Германия) - 2:1.

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Комментарии к статье «Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе»

Украинец Жан Беленюк завоевал золотую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

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