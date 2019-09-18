8 медалей славянских пловцов

9-15 сентября в Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями, в котором приняли участие более 600 представителей 77 стран планеты.

По итогам мирового чемпионата в копилке сборной Украины оказалось 55 медалей – рекордный показатель. В качественном соотношении – 17 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых наград. В общекомандном зачете (приоритет отдается «золоту») Украина заняла 4-е место.

В столице Великобритании успешно выступили пловцы Донецкой области, которые завоевали 14 (4-4-6) медалей. В частности, представители Славянска – Виктор Смирнов, Андрей Трусов, Сергей Клипперт и Юрий Дворский. В активе Смирнова – «золото» и «бронза», у Трусова - «золото», два «серебра» и две «бронзы», у Клипперта – «золото».

Стоит отметить, что украинские спортсмены в Лондоне установили 3 рекорда планеты, 5 рекордов континента 9 рекордов чемпионатов мира.