Турнир по рукопашному бою

14 сентября в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ прошел открытый турнир Донецкой области по рукопашному бою среди детей, юношей, девушек, юниоров, юниорок и взрослые, посвященный Дню физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена из 8 городов Донецкой области, которые определяли сильнейших в разделах борьба (дети - 6-7 и 8-9 лет), легкий и дозированный контакты (юноши, девушки, юниоры, юниорки, взрослые). Славянск на домашнем турнире представляли воспитанники клубов СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Андрей Чичин), СКЕ «Ронин» (тренер Данил Малеваный) и СК «Клинч» (Андрей Воробьев).

Славянские спортсмены в своих разделах, весовых и возрастных категориях завоевали 11 золотых наград: Максим Попелишко, Михаил Яцук, Александр Коломиец, Кирилл Денщик, Богдан Бутримов (все - «Ронин»); Владислав Яхин, Александр Ямпольский, Олег Лозовой (все – «Беркут»); Милан Семенов, Николай Шмалько, Данил Гарунов (все – «Клинч»).

В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная Славянска, 2-е место – Славянский район, 3-е место – Мирноград.