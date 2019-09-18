Кубок области по боевому самбо

|18 сентября 2019
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15 сентября в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся открытый Кубок Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, а также чемпионат города среди детей.
98 спортсменов из Донецкой, Харьковской и Луганской областей выступили на ковре в воскресный сентябрьский день. Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый, Валерий Дейниченко) собрали на турнире полный комплект наград:
1-е место – Владислав Шульга, Денис Кутелия, Илья Петров;
2-е место – Дмитрий Горбунов;
3-е место – Алексей Пучков, Ярослав Жиров, Александр Калмыков, Рустам Правдюк, Дмитрий Ющук, Никита Гусяков, Милан Семенов, Николай Шмалько.
Также победителем Кубка стал спортсмен славянского клуба «Ронин» (тренер Данил Малеваный) Александр Доля.
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15 сентября в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялся открытый Кубок Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, а также чемпионат города среди детей.