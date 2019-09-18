«Славянск» уступил «Прометею»

|18 сентября 2019
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14 сентября в поединке 16 тура чемпионата Донецкой области по футбол ФК «Славянск» гостил в Великой Новоселке.
На поле с синтетическим покрытием подопечные Сергея Федоренко встретились с лидером турнира командой «Прометей». Кстати, 29 июня в матче первого круга славянский клуб обыграл команду из Великой Новоселки со счетом 3:1.
В минувшую субботу «Прометею» удалось взять реванш – 3:2. Первый тайм прошел без голов. Зато после перерыва было забито сразу пять мячей. По ходу встречи счет изменялся в такой последовательности – 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2. В составе ФК «Славянск» отличились Сергей Федоренко и Игорь Дятлов (пен.).
Анонс 17 тура
21 сентября, 16:00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова
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14 сентября в поединке 16 тура чемпионата Донецкой области по футбол ФК «Славянск» гостил в Великой Новоселке.