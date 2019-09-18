Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае

31 августа – 15 сентября в Китае проходил чемпионат мира по баскетболу среди мужских национальных команд. Главной сенсацией мирового первенства стал провал сборной США, которая заняла по итогам турнира лишь 7-е место.

В первом же матче плей-офф (четвертьфинал) США уступили Франции (79:89) и лишились шансов на призы. Да, в команде Грега Поповича не было главных звезд НБА, но при этом состав был весьма боеспособный. Увы, только 7-е место. В полуфиналах за 5-8 места США еще раз проиграли в Поднебесной – Сербии со счетом 89:94. А в поединке за 7-е место одолели Польшу – 87:74.

Золотые медали чемпионата к своим рукам прибрали баскетболисты Испании. В их составе солировал Рикки Рубио – лучший игрок турнира. В финале Испания без проблем разобралась с Аргентиной – 95:75. «Бронза» мирового первенства досталась Франции, которая в матче за 3-е место переиграла Австралию (67:59).

В символическую сборную чемпионата вошли: Рикки Рубио, Марк Газоль (оба – Испания), Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция и Луис Скола (Аргентина).