|26 сентября 2019
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21-22 сентября в Курахово состоялся открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей и девушек (2003-2012 г.р.), а также открытый областной турнир среди юниоров (2001-2002 г.р.) и взрослых.
В соревнованиях приняли участие 233 спортсмена из 15 городов Донецкой области. Славянск был представлен воспитанниками городской федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин) и БК «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович, Божена Мальцева). В их активе 16 наград:
1-е место – Данил Супрунов (ООШ №2 Николаевка, 51 кг, фулл, ФБиК Славянска), Алексей Горбенко (60,5 кг, лоу-кик, «Триада»);
2-е место – Данил Супрунов (лайт), Александр Супрунов (ООШ №2 Николаевка, 36 кг, фулл), Денис Овчаренко (Святогорская ООШ №1, 67 кг, фулл, все – ФБиК Славянска), Артем Пономарев (61 кг, фулл, лоу-кик), Степан Крыжановский (23 кг, лайт), Арсен Казаков (74 кг, кик-лайт, все – «Триада»);
3-е место – Михаил Дружин (45 кг, кик-лайт), Александр Макаров (23 кг, лайт), Ярослав Поддубный (43 кг, кик-лайт), Захар Скоробогатый (28 кг, лайт), Александр Голубков (50 кг, кик-лайт), Богдан Тямало (33 кг, кик-лайт), Константин Ивлев (39 кг, лоу-кик, все – «Триада»).
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26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
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• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
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Комментарии к статье «Кубок Донецкой области по кикбоксингу »
21-22 сентября в Курахово состоялся открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей и девушек (2003-2012 г.р.), а также открытый областной турнир среди юниоров (2001-2002 г.р.) и взрослых.