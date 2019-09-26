|26 сентября 2019
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22 сентября в Сумах в спортивном комплексе «Олимпийский» на четырех коврах проходили поединки открытого областного турнира по дзюдо памяти воинов АТО, погибших при исполнении военных обязанностей полковника Александра Анищенко и капитана Максима Савченко.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из многих городов Украины – юноши и девушки 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения. Воспитанники славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) завоевали на турнире пять медалей:
2-е место – Анна Зайцева (48 кг);
3-е место – Татьяна Соцкая (свыше 52 кг), Александр Головашкин (66 кг), Роман Большов (свыше 81 кг), Иван Лещенко (свыше 81 кг).
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26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
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• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
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Комментарии к статье «Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах»
22 сентября в Сумах в спортивном комплексе «Олимпийский» на четырех коврах проходили поединки открытого областного турнира по дзюдо памяти воинов АТО, погибших при исполнении военных обязанностей полковника Александра Анищенко и капитана Максима Савченко.