Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Поединок смело можно разделить на две части, а именно два игровых тайма. В первой половине встречи хозяева забили два безответных мяча и ушли на перерыв с комфортным преимуществом в счете. Сначала отличился Станислав Недогода после сольного прохода по правому флангу, а затем Евгений Швыдкий заработал пенальти и Игорь Дятлов ударом с «точки» развел мяч и вратаря по разным углам ворот.

Второй тайм остался полностью за «Сапфиром». Игроки славянского клуба ушли в глухую оборону и поплатились за это решение. К 75-й минуте встречи гости восстановили статус-кво, а чуть позже забили и третий гол. Правда, взятие ворот отменил лайнсмен, который поднял флаг, сигнализировав об офсайде. Это вызвало буря негодования у игроков «Сапфира» и персонала клуба. «Разборки» привели к тому, что за агрессивное поведение с поля был удален защитник Дмитрий Логинов.

Однако оставшись даже вдесятером, «Сапфир» все же смог забить победный гол. На последней минуте поединка молниеносную атаку краматорского клуба завершил точным ударом Вацюк. И практически тут же прозвучал финальный свисток. Суперволевая победа «Сапфира», которая позволила клубу остаться в чемпионской гонке.

Результаты 17 тура

«Славянск» - «Сапфир» - 2:3

«Спарта» - «Авангард U-19» - 1:3