Шестая награда ФИФА для Месси

23 сентября в Милане (Италия) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии ФИФА. Главный приз достался игроку «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, за которого свои голоса отдали 46 процентов голосовавших.

Сразу же стоит уточнить, что в голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, журналисты и болельщики (в зачет шло процентное соотношение голосов). Для Месси подобная награда шестая по счету (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), что является абсолютным рекордом. В 2019 году 32-летний Лионель помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании, стал лучшим игроком Примеры (чемпионат Испании) и обладателем «Золотой бутсы» - лучший бомбардир европейского сезона.

На втором месте в голосовании оказался защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк – 38 процентов. Замкнул тройку призеров форвард «Ювентуса» и борной Португалии Криштиану Роналду – 36 процентов. При этом Роналду (пять раз становился лучшим по версии ФИФА) лучшим игроком года считает ван Дейка, который в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, а не Месси.

Награда игроку года ФИФА вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 год она была объединена с «Золотым мячом». Кстати, главный тренер сборной Украины на первое место поставил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а уже потом Роналду с Месси.

А теперь о других лауреатах сезона. Капитан женской сборной США футболистка ФК «Рейн» Меган Рапино названа лучшей футболисткой года. Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим вратарем года. Лучшим тренером года стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.