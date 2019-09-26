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Результаты борьбы

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Алексей Журавлев
26 сентября 2019 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21 сентября праздник Королевы спорта состоялся в Краматорске. В этот день город отмечал свой 151-й день рождения, а марафонский забег «Наш Краматорск», ставший уже традиционным (проводится с 2016 года), собрал рекордное количество участников – 4000 спортсменов с разных регионов страны.

Программа легкоатлетического праздника включала забеги на различные дистанции (от 100 метров до 42 км, самые популярные – 5 и 10 км, полумарафон – 21 км). Также были дебютные соревнования по скандинавской ходьбе, семейные эстафеты, забеги с собаками, выступления спортсменов-колясочников. В соседний город отправилась и команда из Славянска во главе с Яной Киптенко, которая прославляет родной город далеко за его пределами. И именно Киптенко выиграла марафонский забег у женщин в абсолютном зачете, преодолев дистанцию 42 км за 3 часа 12 минут и 17 секунд. Кстати, в соревнованиях также принял участие и 6-летний сын Яны Святослав, пробежавший символические 100 метров. Лучший результат среди мужчин в марафонском беге показал представитель Чугуева (Харьковская область) Дмитрий Пожевилов – 2 часа 34 минуты 26 секунд.

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Комментарии к статье «Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко»

21 сентября праздник Королевы спорта состоялся в Краматорске. В этот день город отмечал свой 151-й день рождения, а марафонский забег «Наш Краматорск», ставший уже традиционным (проводится с 2016 года), собрал рекордное количество участников – 4000 спортсменов с разных регионов страны.

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