В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Одной из главных сенсаций мужского чемпионата Европы по волейболу, который одновременно проходил в четырех странах, стала сборная Украины. Подопечные Угиса Крастиньша смогли дойти до 1/4 финала турнира, где в напряженных пяти сетах 24 сентября в Антверпене (Бельгия) проиграли матч одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии.

На стадии группового этапа с участием шести национальных команд сборная Украины заняла 3-е место, одержав три победы (над Чехией – 3:1, Черногорией – 3:1, Эстонией – 3:0), и потерпев два поражения (от Голландии – 0:3 и Польши – 0:3). А первом поединке плей-офф – 1/8 финала 21 сентября украинская сборная проявила характер и на тай-брейке в пяти сетах сломила сопротивление Бельгии на ее же площадке – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

Через три дня у команды Угиса Крастиньша был бой со сборной Сербии. Они его проиграли – 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15), но заслужили уважение и похвалу. Записав в свой актив первый сет, в двух последующих украинцы уступили, однако восстановили статус-кво после успешной четвертой партии. И только на тай-брейке именитые сербы взяли верх – 15:9 и завоевали путевку в полуфинал чемпионата, где 27 сентября встретятся в Париже со сборной Франции. Во втором полуфинале 26 сентября сыграют сборные Польши и Словении.