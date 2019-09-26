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Результаты борьбы

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Алексей Журавлев
26 сентября 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Выход в четвертьфинал чемпионата Европы – новое достижение в истории мужской национальной команды. Состав сборной Украины: Дмитрий Теременко, Владислав Диденко, Олег Плотницкий, Юрий Семенюк, Дмитрий Виецкий, Ян Ерещенко, Горден Брова, Денис Фомин,Тимофей Полуян, Владимир Ковальчук.

Одной из главных сенсаций мужского чемпионата Европы по волейболу, который одновременно проходил в четырех странах, стала сборная Украины. Подопечные Угиса Крастиньша смогли дойти до 1/4 финала турнира, где в напряженных пяти сетах 24 сентября в Антверпене (Бельгия) проиграли матч одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии.

На стадии группового этапа с участием шести национальных команд сборная Украины заняла 3-е место, одержав три победы (над Чехией – 3:1, Черногорией – 3:1, Эстонией – 3:0), и потерпев два поражения (от Голландии – 0:3 и Польши – 0:3). А первом поединке плей-офф – 1/8 финала 21 сентября украинская сборная проявила характер и на тай-брейке в пяти сетах сломила сопротивление Бельгии на ее же площадке – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10). 

Через три дня у команды Угиса Крастиньша был бой со сборной Сербии. Они его проиграли – 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15), но заслужили уважение и похвалу. Записав в свой актив первый сет, в двух последующих украинцы уступили, однако восстановили статус-кво после успешной четвертой партии. И только на тай-брейке именитые сербы взяли верх – 15:9 и завоевали путевку в полуфинал чемпионата, где 27 сентября встретятся в Париже со сборной Франции. Во втором полуфинале 26 сентября сыграют сборные Польши и Словении.

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Комментарии к статье «В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии»

Одной из главных сенсаций мужского чемпионата Европы по волейболу, который одновременно проходил в четырех странах, стала сборная Украины. Подопечные Угиса Крастиньша смогли дойти до 1/4 финала турнира, где в напряженных пяти сетах 24 сентября в Антверпене (Бельгия) проиграли матч одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии.

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