|5 октября 2019
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27-28 сентября в Жешуве (Польша) состоялся чемпионат Европы по боевому самбо среди юниоров, молодежи и взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран континента.
В составе сборной Украины на престижных соревнованиях удачно выступили три представителя славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) – Денис Кутелия, Владислав Шульга (оба – Славянск) и Григорий Репяхов (Бахмут).
Денис Кутелия (74 кг) стал чемпионом Европы среди молодежи. В этой же возрастной категории Григорий Репяхов (57 кг) завоевал «серебро». Владислав Шульга (57 кг) получил «бронзу» в соревнованиях среди взрослых.
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• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
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Комментарии к статье «У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо»
27-28 сентября в Жешуве (Польша) состоялся чемпионат Европы по боевому самбо среди юниоров, молодежи и взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран континента.