Сербия – чемпион Европы по волейболу

Волейболисты мужской сборной Сербии завоевали золотые медали континентального первенства, которое проходило с 12 по 29 сентября в четырех странах - Бельгии, Голландии, Словении и Франции.

В финальной части чемпионата Европы приняли участие 24 национальные сборные. В их числе была и сборная Украины, которая под руководством Угиса Крастиньша дошла до четвертьфинала турнира, где в напряженных пяти сетах на тай-брейке уступила будущим чемпионам – сборной Сербии.

Главный трофей соревнований 29 сентября в Париже (Франция) разыграли сербские и словенские волейболисты. В полуфинале чемпионата Словения обыграла Польшу – 3:1, а Сербия сломила сопротивление Франции – 3:2. В финальном поединке словенцы уверенно записали себе в актив первый сет – 25:19. Однако в последующих трех партиях на площадке уже полностью доминировала сборная Сербии – 25:16, 25:18, 25:20, которая и одержала победу со счетом 3:1. Таким образом, сербские волейболисты повторили успех 8-летней давности, когда они впервые стали чемпионами Европы.

«Бронза» континентального первенства досталась сборной Польши, которая в матче за 3-е место не оставила шансов команде Франции – 3:0.

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Сербии Урош Ковачевич.