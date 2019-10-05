 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Осенний триатлон

«Золото» Украины и мемориал Полянцева

Алексей Журавлев
5 октября 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

18-25 сентября в Цахкадзоре (Армения) проходил первый командный чемпионат мира по шахматам среди школьников «ISF World Schools Championship Chess 2019».

В дебютных соревнованиях приняли участие шахматисты из Армении, Украины, Индии, Беларуси, Грузии, России. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 2-е место. Первое место в активе сборной Армении.

При этом украинский тандем Камила Грищенко (Краматорск) - Мария Бердник (Харьков)  выиграл соревнования среди девушек. А дуэт украинских школьников Валентин Байдецкий (Одесса) – Платон Гальперин (Чернигов) в итоговом протоколе расположился на втором месте.  

28-29 сентября в Краматорске в шахматном клубе имени Александра Момота состоялся турнир, посвященный памяти известного краматорского тренера Сергея Николаевича Полянцева. В соревнованиях, которые проводились по швейцарской системе (9 туров), приняли участие 41 шахматист из Краматорска, Славянска, Горняка, Константиновки, Доброполья и Лимана.

Славянск на турнире представляли шесть шахматистов – Роман Мартынов (2-е место), Сергей Чеботарев (7-е), Николай Пархоменко (10-е), Виталий Морозов (16-е),  Андрей Доканев, Александр Доканев. Роман Мартынов набрал 8 очков из 9 возможных и завоевал серебряную медаль соревнований. При этом Сиявуш Велиев из Краматорска, занявший первое место, также набрал 8 очков, но по коэффициенту Бухгольца оказался выше Романа.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 октября 2019

«Золото» Украины и мемориал Полянцева

Сербия – чемпион Европы по волейболу

У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Также в разделе

Сербия – чемпион Европы по волейболу

— 5 октября 2019 —

Волейболисты мужской сборной Сербии завоевали золотые медали континентального первенства, которое проходило с  12 по 29 сентября в четырех странах - Бельгии, Голландии, Словении и Франции.

Читать далее ⇒

У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо

— 5 октября 2019 —

27-28 сентября в Жешуве (Польша) состоялся чемпионат Европы по боевому самбо среди юниоров, молодежи и взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран континента.

Читать далее ⇒

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

— 26 сентября 2019 —

Одной из главных сенсаций мужского чемпионата Европы по волейболу, который одновременно проходил в четырех странах, стала сборная Украины. Подопечные Угиса Крастиньша смогли дойти до 1/4 финала турнира, где в напряженных пяти сетах 24 сентября в Антверпене (Бельгия) проиграли матч одному из лидеров мирового волейбола сборной Сербии.

Читать далее ⇒

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

— 26 сентября 2019 —

21 сентября праздник Королевы спорта состоялся в Краматорске. В этот день город отмечал свой 151-й день рождения, а марафонский забег «Наш Краматорск», ставший уже традиционным (проводится с 2016 года), собрал рекордное количество участников – 4000 спортсменов с разных регионов страны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Золото» Украины и мемориал Полянцева»

18-25 сентября в Цахкадзоре (Армения) проходил первый командный чемпионат мира по шахматам среди школьников «ISF World Schools Championship Chess 2019».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 октября 2019

«Золото» Украины и мемориал Полянцева

Сербия – чемпион Европы по волейболу

У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top