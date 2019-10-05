«Золото» Украины и мемориал Полянцева

18-25 сентября в Цахкадзоре (Армения) проходил первый командный чемпионат мира по шахматам среди школьников «ISF World Schools Championship Chess 2019».

В дебютных соревнованиях приняли участие шахматисты из Армении, Украины, Индии, Беларуси, Грузии, России. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 2-е место. Первое место в активе сборной Армении.

При этом украинский тандем Камила Грищенко (Краматорск) - Мария Бердник (Харьков) выиграл соревнования среди девушек. А дуэт украинских школьников Валентин Байдецкий (Одесса) – Платон Гальперин (Чернигов) в итоговом протоколе расположился на втором месте.

28-29 сентября в Краматорске в шахматном клубе имени Александра Момота состоялся турнир, посвященный памяти известного краматорского тренера Сергея Николаевича Полянцева. В соревнованиях, которые проводились по швейцарской системе (9 туров), приняли участие 41 шахматист из Краматорска, Славянска, Горняка, Константиновки, Доброполья и Лимана.

Славянск на турнире представляли шесть шахматистов – Роман Мартынов (2-е место), Сергей Чеботарев (7-е), Николай Пархоменко (10-е), Виталий Морозов (16-е), Андрей Доканев, Александр Доканев. Роман Мартынов набрал 8 очков из 9 возможных и завоевал серебряную медаль соревнований. При этом Сиявуш Велиев из Краматорска, занявший первое место, также набрал 8 очков, но по коэффициенту Бухгольца оказался выше Романа.