Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Украинские спортсмены привезли из столицы Катара две серебряные награды. Их обладателями стали высотница Ярослава Магучих и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Первую медаль в копилку украинской сборной положила Ярослава Магучих. 18-летняя украинская прыгунья с третьей попытки перелетела планку на высоте 2,04 метра, что является новым рекордом планеты в возрастной категории U-20. У Магучих «серебро» на мировом турнире. А выиграла соревнования в данном секторе Мария Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, также с результатом 2,04 метра, который она показала уже в первой попытке.

Кстати, именно по такому же принципу (количество попыток для взятия высоты 2,0 метра) Вашти Каннингем из США взяла бронзовую награду соревнований в споре с украинкой Юлией Левченко.

Также серебряную медаль в прыжках в длину завоевала Марина Бех-Романчук. Самым успешным результатом украинки оказался полет на 6,92 метра. Всего на один сантиметр Марина опередила Эсе Бруме из Нигерии (6,91 м). Чемпионкой мира стала Малайка Михамбо из Германии (7,30 м).

Стоит отметить, что в секторе для метания молота отличился 18-летний Михаил Кохан. И хотя украинский метатель остался без наград (победу четвертый раз подряд одержал Павел Файдек из Польши - 80,50 метров), в Дохе Кохан дважды обновлял личные достижения. В квалификации он метнул снаряд на 76,56 метра, а в финале – на 77,39 метра.

В общекомандном зачете сборная Украины (0-2-0) разделила с Эстонией 21-22 места. Безоговорочным лидером стала сборная США – 29 (14-11-4) наград. В топ-5 лидеров медальной таблицы также вошли сборные Кении, Ямайки, Китая и Эфиопии.