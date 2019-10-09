Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали

1-5 октября в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил чемпионат Донецкой области по шахматам среди юношей и девушек до 16 лет, в котором принимали участие 47 юных спортсменов из Краматорска, Славянска, Авдеевки, Николаевки, Доброполья и Покровска.

Соревнования традиционно прошли по швейцарской системе – 9 туров. У ребят за призы борьбу вели 35 шахматистов, у девушек – 12. Славянск на областном чемпионате представляли 11 воспитанников шахматного клуба «Чигоринец» (тренер Николай Пархоменко). Четыре из них завоевали медали. Победителем соревнований среди юношей стал Андрей Доканев (ООШ №12), набравший 7,5 очков. Также в число призеров вошли еще двое славянских ребят – Никита Беловол (6,5 очков, 2-е место, ООШ №1) и Александр Доканев (6,5 очков, 3-е место, ООШ №12).

«Бронза» чемпионата среди девушек в активе учащейся ООШ №12 Славянска Алины Ландик, которая в 9 турах набрала 7 очков (7 побед, 2 поражения). 1-е место заняла Мария Козаченко из Краматорска – 8,5 очков. На втором месте расположилась еще одна представительница Краматорска Варвара Пакина (8,5 очков).