Полный комплект славянских «вольников»

|9 октября 2019
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4-6 октября в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» на двух коврах проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, в котором приняли участие более 180 спортсменов.
Воспитанники славянской городской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Виталий Жданов, Николай Липовой) завоевали полный комплект наград:
1-е место – Али Мустафаев (32 кг, ООШ №1), Дмитрий Цвигун (35 кг, ООШ №9), Иван Кожухов (38 кг, ООШ №8), Анастасия Подрезова (33 кг, ООШ №9);
2-е место – Иван Дулин (32 кг, ООШ №9), Никита Вьюнов (35 кг, ООШ №19), Дмитрий Емец (53 кг, ООШ №8), Умид Ниязов (59 кг, ООШ №1);
3-е место – Аким Сенной (32 кг, ООШ №8), Радихан Мустафаев (42 кг, ООШ №1), Артур Бабий (47 кг, Былбасовская ООШ), Данил Зайцев (53 кг, ООШ №9), Захар Александров (42 кг, ООШ №1).
В общекомандном зачете сборная Славянска заняла 1-е место. Мариупольская сборная заняла 2-е место, команда Торецка – 3-е место. Нынешний областной чемпионат был отборочным к национальным соревнованиям данной возрастной группы, которые пройдут в ноябре в Хмельницком.
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• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
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• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
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• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
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• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
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4-6 октября в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» на двух коврах проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, в котором приняли участие более 180 спортсменов.