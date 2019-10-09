Полный комплект славянских «вольников»

— 9 октября 2019 —

И все-таки первый бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на арене «Wintrust». Хотя еще 8 октября существовала очередная угроза переноса дебюта украинского боксера в хэвивейте.

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