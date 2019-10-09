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Осенний триатлон

Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун

Алексей Журавлев
9 октября 2019 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

И все-таки первый бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на арене «Wintrust». Хотя еще 8 октября существовала очередная угроза переноса дебюта украинского боксера в хэвивейте.

Все дело в том, что Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) сдал положительный тест на допинг за несколько дней до поединка с Усиком (16-0, 12 КО). В срочном порядке стали искать замену боксеру из Голландии. И выбор пал на 38-летнего американца Чазза Уитерспуна (38-3, 29 КО). Послужной список Чазза достойный (29 нокаутов заслуживают похвалы), поэтому для первого боя в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) у Александра значится весьма конкурентный соперник.

А в минувшие выходные состоялись примечательных поединка с участием украинских боксеров. В одном из них средневес Денис Беринчик в Броварах одержал уверенную победу единогласным решением судей над мексиканцем Патрицио Лопесом Морено.

А в главном бою уик-энда 6 октября в мекке профессионального бокса в Нью-Йорке  на арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретились украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО)  и боксер из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО). Этот был титульный поединок в среднем весе за чемпионские пояса по версиям IBF и IBO. Деревянченко потерпел поражение по очкам в 12 раундовом сражении (в 1-м раунде побывал в нокдауне), однако зрители провожали его овациями. Уже сейчас все СМИ трубят о матче-реванше. При этом за первый бой Деревянченко заработал 5,2 млн. долларов – самый высокий гонорар в карьере.

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Комментарии к статье «Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун»

И все-таки первый бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на арене «Wintrust». Хотя еще 8 октября существовала очередная угроза переноса дебюта украинского боксера в хэвивейте.

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