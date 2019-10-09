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Фотофакт

Осенний триатлон

Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг

Алексей Журавлев
9 октября 2019 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

5-6 октября в Бахмуте прошел чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди кадетов и открытое первенство среди младших юношей и девушек. В двух турнирах приняли 150 спортсменов из Славянска, Славянского района, Мирнограда, Краматорска, Лимана и Бахмута.

На этих соревнованиях Славянск представляли воспитанники городских федераций самбо (тренеры Данил Малеваный, Андрей Чичин, Игорь Чечинов) и дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов).

Чемпионат области:

1-е место - Алиса Малеваная (44 кг), Артур Вяткин (78 кг), Илья Петров (84 кг);

2-е место - Дмитрий Мытчик (78 кг), Михаил Петров (свыше 84 кг);

3-е место - Георгий Железняк (50 кг), Максим Ситало (60 кг), Илья Келеберда (свыше 84 кг).

Первенство области:

1-е место - Тимур Кушнарев (30 кг),  Александр Доля (35 кг), Дмитрий Короткин (50 кг), Данил Рыжов (66 кг);

2-е место - Руслан Варварецкий (30 кг), Герман Векуа (42 кг), Назар Коломиец (46 кг),  Станислав Савкин (59 кг), Давид Цымбал (66 кг);

3-е место - Михаил Чуйко (42 кг), Владислав Мазур (46 кг), Матвей Тертышный (46 кг).

Футбол

Результаты 19 тура

«Авангард U-19» - «Славянск» - 3:2

«Спарта» - «Прометей» - 0:3

«Покровск» - «Шахтер»Р - 2:0

Анонс 20 тура

12 октября, 12:00, Славянск, стадион имени Юрия Скиданова

«Славянск» - «Шахтер»Р

Дзюдо

2-4 октября в Киеве состоялся чемпионат Украины по дзюдо среди взрослых. В весовой категории 70 кг 18-летняя воспитанница славянской школы дзюдо Кристина Резникова (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская) заняла 5-е место, выполнив при этом норматив мастера спорта Украины. 

Бокс

Победителем областного турнира по боксу, который проходил в Краматорске, стал учащийся ООШ №5 Славянска Александр Космина. 12-летний воспитанник областной ДЮСШОР (тренер Анатолий Анашкин) занял первое место в весовой категории до 34 кг.

Кикбоксинг

29 сентября в Краматорске прошел открытый чемпионат города по кикбоксингу по версии WPKA и тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из городов Донецкой области.

Воспитанники ПБК «Триада» (тренер Андрей Воробьев) выиграли на турнирах шесть наград. Елисей Назаров – 1-е место (тайский бокс), 2-е место – (кикбоксинг); Александр Влад – 1-е место ((тайский бокс), 2-е место – (кикбоксинг); Милан Семенов – 2-е место (тайский бокс, кикбоксинг).

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Комментарии к статье «Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг»

5-6 октября в Бахмуте прошел чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди кадетов и открытое первенство среди младших юношей и девушек. В двух турнирах приняли 150 спортсменов из Славянска, Славянского района, Мирнограда, Краматорска, Лимана и Бахмута.

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