Чемпионат Украины по кикбоксингу

— 16 октября 2019 —

Национальная сборная Украины по футболу продолжила свое феноменальное выступление в квалификации на Евро-2020. В двух спаренных домашних октябрьских матчах подопечные Андрея Шевченко обыграли Литву и Португалию и досрочно заняли первое место в группе В, оформив прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Читать далее ⇒