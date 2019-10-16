ФК «Славянск» одержал победу на финише

Эта встреча состоялась в Славянске 12 октября в полдень на стадионе имени Юрия Скиданова. В первом тайме команды порадовали немногочисленных зрителей, собравшихся на стадионе, результативной игрой. Гости открыли счет в поединке. Однако славянский клуб на пропущенный мяч отреагировал мгновенно. Сначала Евгений Швыдкий показал мастер класс, уверенно разобравшись с обороной «Шахтера». И практически сразу же Игорь Дятлов реализовал пенальти. Правда, перед самым свистком на перерыв уже футболисты «Шахтера» получили право на одиннадцатиметровый удар, и счет в матче стал равным – 2:2.

Во второй половине матча счет оставался неизменным долгое время, пока за несколько минут до финального свистка не ошибся защитник команды гостей и вышедший на замену Артем Ткачук поставил точку в поединке – 3:2.

Результаты 20 тура

«Славянск» - «Шахтер» - 3:2

«Сапфир» - «Покровск» - 6:2

«Прометей» - ДВУОР – 3:0

«Долина» - «Авангард U-19» - 2:1