|16 октября 2019
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На мажорной ноте завершил чемпионат Донецкой области по футболу ФК «Славянск». В матче заключительного 20 тура подопечные Сергея Федоренко, проявив волю к победе, одолели родинский «Шахтер».
Эта встреча состоялась в Славянске 12 октября в полдень на стадионе имени Юрия Скиданова. В первом тайме команды порадовали немногочисленных зрителей, собравшихся на стадионе, результативной игрой. Гости открыли счет в поединке. Однако славянский клуб на пропущенный мяч отреагировал мгновенно. Сначала Евгений Швыдкий показал мастер класс, уверенно разобравшись с обороной «Шахтера». И практически сразу же Игорь Дятлов реализовал пенальти. Правда, перед самым свистком на перерыв уже футболисты «Шахтера» получили право на одиннадцатиметровый удар, и счет в матче стал равным – 2:2.
Во второй половине матча счет оставался неизменным долгое время, пока за несколько минут до финального свистка не ошибся защитник команды гостей и вышедший на замену Артем Ткачук поставил точку в поединке – 3:2.
Результаты 20 тура
«Славянск» - «Шахтер» - 3:2
«Сапфир» - «Покровск» - 6:2
«Прометей» - ДВУОР – 3:0
«Долина» - «Авангард U-19» - 2:1
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12 октября 2019
• Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга
10 октября 2019
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Комментарии к статье «ФК «Славянск» одержал победу на финише»
На мажорной ноте завершил чемпионат Донецкой области по футболу ФК «Славянск». В матче заключительного 20 тура подопечные Сергея Федоренко, проявив волю к победе, одолели родинский «Шахтер».