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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Соревнования по джиу-джитсу

Алексей Журавлев
16 октября 2019 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12 октября в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ проходил Кубок Донецкой области и чемпионат города по джиу-джитсу (комбат дзю-дзюцу).

В двух турнирах приняли участие 68 спортсменов из Славянска, Краматорска, Константиновки, Покровска и Мирнограда. Ребята соревновались в разделах фулл-контакт и клоуз-контакт. Славянск на соревнованиях представляли воспитанники трех клубов – ПБК «Триада» (тренер Андрей Безуглый), СК «Беркут» (тренер Игорь Чечинов), СК «Ронин» (тренеры Данил Малеваный, Андрей Чичин).

«Триада»:

1-е место – Денис Кутелия (клоуз), Сергей Ерещенко (клоуз), Рустам Правдюк (фулл, клоуз), Дмитрий Ковалев (фулл), Ярослав Жиров (клоуз);

2-е место – Дмитрий Ющук (клоуз), Никита Гусенков (фулл);

3-е место – Дмитрий Ющук (фулл).

«Беркут»:

1-е место – Артем Савченко (клоуз),

2-е место – Александр Теренин (клоуз), Александр Щиковский (клоуз).

«Ронин»:

1-е место – Александр Доля  (фулл, клоуз), Максим Солдатов (фулл), Стас Савкин (фулл);

2-е место – Павел Гаврик (фулл, клоуз), Данил Профатило (фулл), Тимур Бакуменко (фулл);

3-е место – Захар Анисков (фулл), Стас Савкин (клоуз). 

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Комментарии к статье «Соревнования по джиу-джитсу»

12 октября в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ проходил Кубок Донецкой области и чемпионат города по джиу-джитсу (комбат дзю-дзюцу).

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