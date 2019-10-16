Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

12-13 октября в Ужгороде в спортивном комплексе «Юность» состоялся открытый чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из Украины, Молдовы, Азербайджана, Чехии, Словакии, Румынии. Поединки чемпионата проходили на трех татами. В составе сборной Донецкой области в Ужгороде выступали более 20 спортсменов. Двое из них стали призерами. Причем оба – серебряными. Воспитанник славянской школы дзюдо Михаил Гончаров (пед. лицей) занял 2-е место в весовой категории свыше 90 кг, а представитель ДВУОР (Бахмут) Максим Разгонов получил «серебро» в категории до 90 кг.

В эти дни, но в Марракеше (Марокко) проходил 11-й по счету чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов (30 лет и старше). Мировое первенство получилось очень масштабным – 1168 участников из 51 страны планеты. Украинская сборная отправилась в Марракеш в составе 31 мастера дзюдо, среди которых был и один представитель Донецкой области – 70-летний Георгий Пишняк.

Выступая в возрастной категории М9 дзюдоист из Славянска стал бронзовым призером чемпионата в весовой категории 81 кг. На ковре Пишняк провел четыре поединка, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение за выход в финал.

Нынешняя награда имеет огромное значение для Георгия Пишняка, ведь еще в первой схватке он получил перелом лучевой кости. Несмотря на серьезную травму, славянский дзюдоист продолжил выступать на ковре и в итоге увез из Марракеша «бронзу». Всего на мировом чемпионате украинские дзюдоисты выиграли 12 (3-7-2) медалей.