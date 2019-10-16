Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

4-13 октября в Штутгарте (Германия) проходил 49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Украинские гимнасты завоевали на мировом первенстве две бронзовые награды.

Сначала «бронзу» в личном многоборье взял Олег Верняев - 86, 973. При этом Олег лучше всех выступил на брусьях. Его выступление заставило публику в Штутгарте взорваться бурными аплодисментами. Впереди Верняева по итогам шести видов многоборья оказались Никита Нагорный (Россия) - 88, 772 и Артур Далалоян (Россия) – 87,165. Стоит добавить, что это первая медаль украинских гимнастов в многоборье на чемпионатах мира.

Еще одну бронзовую награду выиграл Олег Радивилов, который занял третье место в опорном прыжке. Радивилов в среднем за два прыжка высочайшей сложности сумел набрать 14, 754 балла. Лучше Олега выступили лишь Никита Нагорный (14,966) и Артур Далалоян (14,933).