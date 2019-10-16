Усик дебютировал с нокаута

Украинский боксер Александр Усик провел первый в карьере поединок в рамках супертяжелого веса. Ранним воскресным утром 13 октября Усик в Чикаго (США) одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде над американцем Чаззом Уизерспуном.

Вот и состоялся долгожданный переход одного из лучших боксеров современности Александра Усика (17-0, 13 КО) в самую престижную весовую категорию – супертяжелый вес (свыше 90,7 кг). 32-летний уроженец Симферополя оставил первый тяжелый вес и все чемпионские пояса, и решил покорить хэвивейт. Эпопею с травмами и сменами соперников оставим в прошлом, хотя следует сказать, что бой против Чазза Уизерспуна официально был утвержден лишь 9 октября.

Накануне своего первого поединка в супертяжелом весе украинский боксер показал на весах 97,5 кг и оказался на 12 кг легче Уизерспуна - 109,8 кг. В ринге свое преимущество Александр продемонстрировал довольно быстро. Он записывал себе в актив раунд за раундом, причем в 6-м - обрушил шквал ударов на бедного Чазза. В перерыве между раундами угол американского боксера отказался от продолжения поединка. Усик дебютировал в хэвивейте с победы. Ждем продолжения.