Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу продолжила свое феноменальное выступление в квалификации на Евро-2020. В двух спаренных домашних октябрьских матчах подопечные Андрея Шевченко обыграли Литву и Португалию и досрочно заняли первое место в группе В, оформив прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы.

11 октября в Харькове на ОСК «Металлист» Украина уверенно на классе победила Литву со счетом 2:0. Автором дубль стал Руслан Малиновский. А спустя три дня украинская сборная одержала самую важную победу в отборе на Евро-2020.

14 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» «сине-желтые» сломили сопротивление действующих чемпионов континента сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду – 2:1. В первом тайме солидный запас прочности хозяевам обеспечили голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

После перерыва Роналду после весьма спорного пенальти лишь сократил отставание в счете. Кстати, этот гол для Криштиану стал юбилейным 700-м в карьере. Данную отметку помимо Роналду преодолели всего пять футболистов - Йозеф Бицан, Пеле, Ромарио, Ференц Пушкаш и Герд Мюллер.

Заключительный поединок квалификации Евро-2020 сборная Украины проведет в гостях 17 ноября против Сербии. Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября. Сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.