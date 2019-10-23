Три награды представителей пляжной борьбы

12-16 октября в Дохе (Катар) проходили первые в истории Всемирные пляжные игры, в которые приняли участие 1237 спортсменов из 97 стран планеты.

В столицу Катара отправились 33 украинских атлета. Они соревновались в семи видах спорта и восьми дисциплинах: баскетболе 3х3, пляжном футболе, пляжной борьбе, спортивном скалолазании, акватлоне, плавании на открытой воде и воднолыжном спорте – прыжки на водных лыжах и вейкбординге.

Турнир по пляжной борьбе принес украинской сборной три медали. Их обладателями стали Алина Бережная – «серебро», Ирина Пасечник и Василий Михайлов – «бронза». В общекомандном зачете сборная Украины (0-1-2) заняла 20-е место. Первое место в активе сборной Испании – 10 (7-1-2) наград.