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Фотофакт

Обновления ландшафта

Три награды представителей пляжной борьбы

Алексей Журавлев
23 октября 2019 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12-16 октября в Дохе (Катар) проходили первые в истории Всемирные пляжные игры, в которые приняли участие 1237 спортсменов из 97 стран планеты.

В столицу Катара отправились 33 украинских атлета. Они соревновались в семи видах спорта и восьми дисциплинах: баскетболе 3х3, пляжном футболе, пляжной борьбе, спортивном скалолазании, акватлоне, плавании на открытой воде и воднолыжном спорте – прыжки на водных лыжах и вейкбординге.

Турнир по пляжной борьбе принес украинской сборной три медали. Их обладателями стали Алина Бережная – «серебро», Ирина Пасечник и Василий Михайлов – «бронза». В общекомандном зачете сборная Украины (0-1-2) заняла 20-е место. Первое место в активе сборной Испании – 10 (7-1-2) наград.

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Комментарии к статье «Три награды представителей пляжной борьбы»

12-16 октября в Дохе (Катар) проходили первые в истории Всемирные пляжные игры, в которые приняли участие 1237 спортсменов из 97 стран планеты.

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