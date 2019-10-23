Гвоздик потерял титул

19 октября в Филадельфии (США) состоялся объединительный чемпионский бой, в котором впервые в истории полутяжелого веса (79,4 кг) встретились два непобежденных чемпиона – украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.

На кону стояли чемпионские пояса по версиям WBC и IBF. Поединок продолжался до 10 раунда. Бетербиев (15-0, 15 КО) включил «пятую скорость» и Гвоздик (17-1, 14 КО) попросту стал не успевать за соперником, пропуская удар за ударом. Как результат, три нокдауна. Видя, как развиваются события в ринге, рефери решил прекратить бой. Здоровье боксера, прежде всего. Александр потерял чемпионский пояс по версии WBC, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

Следует отметить тот факт, что после 9 проведенных раундов разделенным решением судей по очкам лидировал Гвоздик – 87:84, 86:85, 83:87. При этом именно в заключительных раундах поединка Артур стал доминировать в ринге. Для Бетербиева это 15 победа нокаутом в 15 боях.