 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Первый снег

Рекордный приз Лионеля Месси

Алексей Журавлев
5 декабря 2019 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2 декабря в Париже Лионель Месси в рекордный шестой раз выиграл «Золотой мяч-2019» – главный индивидуальный трофей в футболе.

Спустя четыре года лидер каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь лучший игрок планеты. Легендарный аргентинец оставил позади себя Вирджила ван Дейка («Ливерпуль», Голландия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).  Теперь в личной коллекции Лео шесть таких наград. Ранее он их получал в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. И это рекорд. У Криштиану Роналду – 5 подобных званий.

Месси помог «Барселоне» стать чемпионом Испании. При этом 32-летний форвард забил в матчах Ла Лиги 36 голов – лучший показатель в чемпионате, выиграл «Золотую бутсу» (6-ю по счету, 3-ю подряд) - награда лучшему бомбардиру Европы в национальных первенствах. 

Лео может похвастаться еще одним достижением: он забивает больше 20 голов в каждом сезоне, начиная с 2008 года. В его активе 12 голов в 10 матчах минувшей Лиги чемпионов - лучший бомбардир розыгрыша в шестой раз.

В рамках церемонии также вручили приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. Он достался голкиперу «Ливерпуля» бразильцу Алисону Беккеру, который одержал победу в Лиге чемпионов и на Копа Америка.

Приз Копа Трофи (лучший молодой игрок до 21-го года) получил 20-летний защитник «Ювентуса» и сборной Голландии Маттейс де Лигт.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 декабря 2019

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

Первый снег

Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

Медикам купили «Нивы». Не российские

«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»

Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью

«Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем

В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений

Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей

Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане

Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом

Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией

«Золотой мяч» – у Тайсона

Рекордный приз Лионеля Месси

Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

«Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу

28 ноября 2019

Безальтернативная потребность

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда

В «Топольке» снова будет детдом

Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

Также в разделе

Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией

— 5 декабря 2019 —

30 ноября в Бухаресте (Румыния) проходила жеребьевка финального турнира Евро-2020. Сборная Украины, на одном дыхании пройдя отборочный турнир,  узнала имена двух из трех будущих соперников. Это сборные Голландии и Австрии.

Читать далее ⇒

«Золотой мяч» – у Тайсона

— 5 декабря 2019 —

2 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялась церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019». Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, определяющий победителей в нескольких номинациях по итогам года.

Читать далее ⇒

Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

— 5 декабря 2019 —

29 ноября – 1 декабря в Покровске состоялся открытый чемпионат Донецкой области по борьбе дзюдо, в котором приняли участие 280 спортсменов (17 команд) из городов и районов Донецкой области, а также гости – команды из Днепропетровской и Луганской областей.

Читать далее ⇒

«Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу

— 5 декабря 2019 —

30 ноября -1 декабря в Запорожье проходил чемпионат Украины по комбат джиу-джитсу среди юношей, в котором приняли участие более 350 спортсменов с десяти регионов страны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Рекордный приз Лионеля Месси»

2 декабря в Париже Лионель Месси в рекордный шестой раз выиграл «Золотой мяч-2019» – главный индивидуальный трофей в футболе.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Медикам купили «Нивы». Не российские

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей

Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане

Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 декабря 2019

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

Первый снег

Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

Медикам купили «Нивы». Не российские

«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»

Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью

«Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем

В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений

Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей

Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане

Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом

Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией

«Золотой мяч» – у Тайсона

Рекордный приз Лионеля Месси

Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

«Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу

28 ноября 2019

Безальтернативная потребность

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда

В «Топольке» снова будет детдом

Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top