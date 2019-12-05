Рекордный приз Лионеля Месси

|5 декабря 2019
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2 декабря в Париже Лионель Месси в рекордный шестой раз выиграл «Золотой мяч-2019» – главный индивидуальный трофей в футболе.
Спустя четыре года лидер каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь лучший игрок планеты. Легендарный аргентинец оставил позади себя Вирджила ван Дейка («Ливерпуль», Голландия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал). Теперь в личной коллекции Лео шесть таких наград. Ранее он их получал в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. И это рекорд. У Криштиану Роналду – 5 подобных званий.
Месси помог «Барселоне» стать чемпионом Испании. При этом 32-летний форвард забил в матчах Ла Лиги 36 голов – лучший показатель в чемпионате, выиграл «Золотую бутсу» (6-ю по счету, 3-ю подряд) - награда лучшему бомбардиру Европы в национальных первенствах.
Лео может похвастаться еще одним достижением: он забивает больше 20 голов в каждом сезоне, начиная с 2008 года. В его активе 12 голов в 10 матчах минувшей Лиги чемпионов - лучший бомбардир розыгрыша в шестой раз.
В рамках церемонии также вручили приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. Он достался голкиперу «Ливерпуля» бразильцу Алисону Беккеру, который одержал победу в Лиге чемпионов и на Копа Америка.
Приз Копа Трофи (лучший молодой игрок до 21-го года) получил 20-летний защитник «Ювентуса» и сборной Голландии Маттейс де Лигт.
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• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
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• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
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2 декабря в Париже Лионель Месси в рекордный шестой раз выиграл «Золотой мяч-2019» – главный индивидуальный трофей в футболе.