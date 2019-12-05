«Золотой мяч» – у Тайсона

2 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялась церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019». Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, определяющий победителей в нескольких номинациях по итогам года.

Главную награду гала-церемонии завоевал Тайсон. 31-летний бразильский хавбек «Шахтера» получил «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту года. Конкурентами Тайсона были Марлос («Шахтер») и Виктор Цыганков («Динамо»). Кстати, именно Марлос был лучшим в данной номинации в 2017 и 2018 годах.

Лучшим вратарем года стал Андрей Пятов («Шахтер»). В борьбе за приз 35-летний голкипер «горняков» опередил Юрия Панькива из «Александрии» и Георгия Бущана из «Динамо».

Также награды достались Андрею Шевченко – лучший тренер. 43-летний наставник уверенно вывел национальную сборную в финальную часть Евро-2020, Виталию Миколенко – лучший молодой игрок, Александру Зинченко – лучший легионер, Виктору Копиевскому – лучший арбитр. В номинации «Лучшая футбольная школа» победила академия донецкого «Шахтера».

Также была названа символическая сборная в Украине. В нее вошли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес (все – «Шахтер»), Александр Караваев, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - «Динамо»).