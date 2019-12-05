Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией

30 ноября в Бухаресте (Румыния) проходила жеребьевка финального турнира Евро-2020. Сборная Украины, на одном дыхании пройдя отборочный турнир, узнала имена двух из трех будущих соперников. Это сборные Голландии и Австрии.

В чемпионате Европы примут участие команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах завершившейся недавно квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей плей-офф, которые состоятся в марте 2020 года.

Жребий определил команду Андрея Шевченко в квартет С. В стартовом поединке Евро-2020 «желто-синие» 14 июня в Амстердаме сыграют против сборной Голландии. Игры второго и третьего тура Украина проведет в Бухаресте. 18-го числа – матч против победителя пары плей-офф (возможные соперники – Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово), 22 июня – встреча с Австрией. Стоит добавить, что матчи плей-офф состоятся в марте 2020 года.

«Жеребьевка была успешной для Украины, - сказал Андрей Шевченко. - У нас в группе есть хорошие команды, но с которыми можно играть. Будем готовиться».

Результаты жеребьевки Евро-2020:

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, (либо Румыния, либо победитель пути D)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, (победитель пути C с Шотландией)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, (победитель пути B с Ирландией)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, (победитель пути A, но не Румыния, или D)

В 1/8 финала выйдут по две лучших команды из шести групп, а также четыре лучших сборных, занявших третье место.

Плей-офф квалификации для Евро-2020:

Путь A: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия

Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия

Путь C: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия

Путь D: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово