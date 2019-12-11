Джошуа взял реванш у Руиса

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, одержав уверенную победу по очкам над американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33-2, 22 КО).

1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США) Энтони Джошуа сенсационно был нокаутирован Энди Руисом в 7-м раунде. Через полгода состоялся матч-реванш. Бой проходил в Саудовской Аравии. Для поединка шейхи специально построили стадион. Призовой фонд – 100 млн. долларов. При этом Джошуа, несмотря на статус претендента, получил 85 млн. долларов.

Джошуа на пятерку провел работу над ошибками. Поединок продлился все 12 раундов. Джошуа был на голову выше Руиса. Не только по росту: 198 против 188 см, но и по превосходству в ринге. Энтони больше нанес ударов, чаще попадал, великолепно выглядел физически – во второй половине боя не давал шансов Энди на атаки.

Джошуа выиграл поединок единогласным решением судей – 118:110, 118:110, 119:109, вернув себе три чемпионских пояса. Следующий бой Энтони может провести против Кубрата Пулева (Болгария) или Александра Усика (Украина), а может, состоится и третья встреча с Руисом, а еще есть Тайсон Фьюри (Великобритания) и Деонтей Уайлдер (США). Выбор соперников просто огромен.