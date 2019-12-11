В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо

7 декабря в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» прошел Всеукраинский турнир по дзюдо под названием «Олімпійські надії Донеччини. Енергетик-2019».

В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки трех возрастных категорий из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей – всего 304 спортсмена. Поединки турнира проходили на трех коврах.

Воспитанники славянской школы дзюдо на соревнованиях завоевали пять золотых наград. Чемпионами стали Егор Семенов, Константин Суханов, Николай Вербский, Матвей Перепелица, Богдан Бутримов.

Следует отметить, что студент факультета физического воспитания ДГПУ Александр Степаненко получил из рук начальника областного управления физической культуры и спорта Владимира Мыцыка удостоверение мастера спорта Украины по дзюдо. Достижением 18-летнего Александра является бронзовая награда Кубка страны среди взрослых.