В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо

|11 декабря 2019
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7 декабря в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» прошел Всеукраинский турнир по дзюдо под названием «Олімпійські надії Донеччини. Енергетик-2019».
В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки трех возрастных категорий из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей – всего 304 спортсмена. Поединки турнира проходили на трех коврах.
Воспитанники славянской школы дзюдо на соревнованиях завоевали пять золотых наград. Чемпионами стали Егор Семенов, Константин Суханов, Николай Вербский, Матвей Перепелица, Богдан Бутримов.
Следует отметить, что студент факультета физического воспитания ДГПУ Александр Степаненко получил из рук начальника областного управления физической культуры и спорта Владимира Мыцыка удостоверение мастера спорта Украины по дзюдо. Достижением 18-летнего Александра является бронзовая награда Кубка страны среди взрослых.
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• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
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• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
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• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
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• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
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• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
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7 декабря в Николаевке в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» прошел Всеукраинский турнир по дзюдо под названием «Олімпійські надії Донеччини. Енергетик-2019».