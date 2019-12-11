|11 декабря 2019
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6 декабря в Северодонецке (Луганская область) состоялся открытый чемпионат области по спортивной гимнастике среди девочек. Воспитанники отделения спортивной гимнастики коммунального учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» города Славянска вернулись из Северодонецка с полным комплектом наград.
В их активе две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали:
1-е место – Вероника Шевчук (2012 г.р., ООШ №5, 1-й юношеский спортивный разряд), Алиса Ребрик (2013 г.р., ООШ №15, 1-й юношеский спортивный разряд);
2-е место – Валерия Наумова (2013 г.р., ООШ №15, 1-й юношеский спортивный разряд);
3-е место – Анастасия Диброва (2012 г.р., ООШ №9, 2-й юношеский спортивный разряд), Анна Бойко (2013 г.р., ООШ №9, 1-й юношеский спортивный разряд), Арина Тищенко (2013 г.р., ООШ №5, 1-й юношеский спортивный разряд).
На чемпионате они выполняли программу многоборья – опорный прыжок, вольные упражнения, разновысокие брусья, бревно. Подготовили юных славянских гимнасток к соревнованиям Ирина Юлдашева и Анна Архангельская.
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• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
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• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
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• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
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• Безальтернативная потребность
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Комментарии к статье «Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград»
6 декабря в Северодонецке (Луганская область) состоялся открытый чемпионат области по спортивной гимнастике среди девочек. Воспитанники отделения спортивной гимнастики коммунального учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» города Славянска вернулись из Северодонецка с полным комплектом наград.