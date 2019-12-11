Злата Дячук завоевала «серебро»

|11 декабря 2019
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6-8 декабря в Днепре проходил Кубок Украины по пара пауэрлифтингу – жим штанги лежа – среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов с 10 областей страны. Состав сборной Донецкой области в Днепре насчитывал девять атлетов. Это представители Краматорска (3 спортсмена), Лимана (1), Мариуполя (3) и Славянска (2 – Злата Дячук и Сергей Бондаренко).
В весовой категории до 61 кг 18-летняя Злата Дячук (кандидат в мастера спорта Украины, тренеры Игорь Котляров, Алексей Позднухов) завоевала серебряную награду с результатом 70 кг, который она показала во второй попытке (первый удачный подход – 65 кг). Был штурм и 75 кг – это норматив мастера спорта Украины. Увы, Злате в этот день он не покорился. «Золото» национального Кубка в этой весовой категории у женщин взяла спортсменка из Краматорска Татьяна Бобровская с результатом 80 кг.
Всего на Кубке Украины спортсмены сборной Донецкой области выиграли шесть медалей (2-2-2) и в общекомандном зачете заняли 4-е место, пропустив вперед команды Ровенской (1-е место), Днепропетровской (2-е место) и Запорожской (3-е место) областей.
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• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
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• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
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• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
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• Букмекерская контора Gor1lla и ее сайт
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
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• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
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6-8 декабря в Днепре проходил Кубок Украины по пара пауэрлифтингу – жим штанги лежа – среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.