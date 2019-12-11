Злата Дячук завоевала «серебро»

В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов с 10 областей страны. Состав сборной Донецкой области в Днепре насчитывал девять атлетов. Это представители Краматорска (3 спортсмена), Лимана (1), Мариуполя (3) и Славянска (2 – Злата Дячук и Сергей Бондаренко).

В весовой категории до 61 кг 18-летняя Злата Дячук (кандидат в мастера спорта Украины, тренеры Игорь Котляров, Алексей Позднухов) завоевала серебряную награду с результатом 70 кг, который она показала во второй попытке (первый удачный подход – 65 кг). Был штурм и 75 кг – это норматив мастера спорта Украины. Увы, Злате в этот день он не покорился. «Золото» национального Кубка в этой весовой категории у женщин взяла спортсменка из Краматорска Татьяна Бобровская с результатом 80 кг.

Всего на Кубке Украины спортсмены сборной Донецкой области выиграли шесть медалей (2-2-2) и в общекомандном зачете заняли 4-е место, пропустив вперед команды Ровенской (1-е место), Днепропетровской (2-е место) и Запорожской (3-е место) областей.