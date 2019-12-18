В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу

14 декабря в Славянске на базе специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней №23 прошел чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу среди лиц с инвалидностью – с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.

За медали борьбу на помосте вели атлеты из Краматорска, Соледара, Лимана, Бахмута и Славянска. Самой представительной командой естественно был Славянск – 32 спортсмена.

Спортивное мастерство и класс продемонстрировали славянские лидеры – Василиса Козырева, Евгений Бабенко, Валентина Григорьева, Владимир Драный, Владимир Шаульский. Также на высоте были и учащиеся специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней №23, которые заняли 12 (8-3-1) призовых мест. Это Александра Пшеченко, Валентин Хоменко, Виктория Вязовикова, Роман Довганчик, Дмитрий Вязовиков, Вероника Никитина, Сергей Веселый, Данил Торшин, Эмма Шиканян, Станислав Иванчиков, Александр Бономанко, Данил Шиканян.

Стоит добавить, что среди лиц с инвалидностью лучшим спортсменом и тренером ноября управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации признала славянцев – Евгения Бабенко и Алексея Позднухова. Евгений, который является заслуженным мастером спорта Украины, под руководством Алексея Позднухова успешно выступил на чемпионате мира в Гизе (Египет), установив мировой рекорд (218 кг) в приседании в весовой категории до 82 кг.