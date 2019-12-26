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Фотофакт

Проекты и объекты

Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров

Алексей Журавлев
26 декабря 2019 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

20 декабря в Краматорске в Авангард-холле во время XII очередной Конференции общественной организации федерации футбола Донецкой области были подведены итоги сезона и названы лучшие команды, тренеры, арбитры и специалисты, которые работают в аматорских и детско-юношеских коллективах области.

Итак, лучшим игроком был признан форвард краматорского «Сапфира» Александр Сытник. Звание «лучший тренер» выиграл наставник «Авангарда U-19» Алексей Городов. Среди футбольной фемиды главный приз достался Веронике Тагамлык. 

Результаты 3 тура зимнего чемпионата Донецкой области

«Мирноград» - ДВУОР – 0:2

«Славянск» - «Сапфир» - 2:8

«Анкар» - «Старт» - 9:1

«Авангард U-19» - «Веселый» 7:0

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Комментарии к статье «Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров»

20 декабря в Краматорске в Авангард-холле во время XII очередной Конференции общественной организации федерации футбола Донецкой области были подведены итоги сезона и названы лучшие команды, тренеры, арбитры и специалисты, которые работают в аматорских и детско-юношеских коллективах области.

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