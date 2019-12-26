|26 декабря 2019
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20 декабря в Краматорске в Авангард-холле во время XII очередной Конференции общественной организации федерации футбола Донецкой области были подведены итоги сезона и названы лучшие команды, тренеры, арбитры и специалисты, которые работают в аматорских и детско-юношеских коллективах области.
Итак, лучшим игроком был признан форвард краматорского «Сапфира» Александр Сытник. Звание «лучший тренер» выиграл наставник «Авангарда U-19» Алексей Городов. Среди футбольной фемиды главный приз достался Веронике Тагамлык.
Результаты 3 тура зимнего чемпионата Донецкой области
«Мирноград» - ДВУОР – 0:2
«Славянск» - «Сапфир» - 2:8
«Анкар» - «Старт» - 9:1
«Авангард U-19» - «Веселый» 7:0
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• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
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• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
• В Славянске прошел международный экологический семинар
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• Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города
• Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы
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• Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами
• У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство
• В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель
18 декабря 2019
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу
• Программа многоборья и нормативы «ОФП»
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
• «Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
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20 декабря в Краматорске в Авангард-холле во время XII очередной Конференции общественной организации федерации футбола Донецкой области были подведены итоги сезона и названы лучшие команды, тренеры, арбитры и специалисты, которые работают в аматорских и детско-юношеских коллективах области.