На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов

|26 декабря 2019
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22 декабря в Славянске в спортивном зале коммунального внешкольного учебного заведения «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся традиционный 9-й по счету открытый областной турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Николая Шуткевича.
На турнире в Славянске собрались 100 «рукопашников» из городов и районов Донецкой и Харьковской областей. Ребята выступали на двух коврах в разделах легкий и дозированный контакты, а самые младшие – дети 6-7 и 8-9 лет - в разделе «борьба». В общем зачете в тройку призеров соревнований вошли сборные Славянска (1-е место), Славянского района (2-е место), Покровска (3-е место).
Победителями турнира стали следующие воспитанники двух славянских клубов «Ронин» (тренер Данил Малеваный) и «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин): Алексей Сулиман, КаринаДонец, Михаил Маренец, Ярослав Писанец, Яша Сухов, Тимофей Сухов, Александр Доля, Вадим Боранов, Кирилл Денщик, Роман Бадин, Богдан Бутримов, Богдан Поволоцкий, Вероника Запольская, София Щербина, Сергей Щербина, Иван Посоха.
Между тем, 20 декабря в Рубежном во Дворце спорта прошел открытый чемпионат главного управления национальной полиции Луганской области по рукопашному бою, в котором приняли участие 80 спортсменов из Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
Славянск на соревнованиях представляла команда воинской части 3035 национальной гвардии Украины, которая в общекомандном зачете заняла 3-е место. В личном зачете чемпионами стали Владислав Шульга (65 кг) и Сергей Богданов (75 кг), бронзовым призером – Роман Богданов (70 кг).
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26 декабря 2019
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• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
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• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
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Комментарии к статье «На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов»
22 декабря в Славянске в спортивном зале коммунального внешкольного учебного заведения «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся традиционный 9-й по счету открытый областной турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Николая Шуткевича.