На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов

22 декабря в Славянске в спортивном зале коммунального внешкольного учебного заведения «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» состоялся традиционный 9-й по счету открытый областной турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Николая Шуткевича.

На турнире в Славянске собрались 100 «рукопашников» из городов и районов Донецкой и Харьковской областей. Ребята выступали на двух коврах в разделах легкий и дозированный контакты, а самые младшие – дети 6-7 и 8-9 лет - в разделе «борьба». В общем зачете в тройку призеров соревнований вошли сборные Славянска (1-е место), Славянского района (2-е место), Покровска (3-е место).

Победителями турнира стали следующие воспитанники двух славянских клубов «Ронин» (тренер Данил Малеваный) и «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин): Алексей Сулиман, КаринаДонец, Михаил Маренец, Ярослав Писанец, Яша Сухов, Тимофей Сухов, Александр Доля, Вадим Боранов, Кирилл Денщик, Роман Бадин, Богдан Бутримов, Богдан Поволоцкий, Вероника Запольская, София Щербина, Сергей Щербина, Иван Посоха.

Между тем, 20 декабря в Рубежном во Дворце спорта прошел открытый чемпионат главного управления национальной полиции Луганской области по рукопашному бою, в котором приняли участие 80 спортсменов из Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Славянск на соревнованиях представляла команда воинской части 3035 национальной гвардии Украины, которая в общекомандном зачете заняла 3-е место. В личном зачете чемпионами стали Владислав Шульга (65 кг) и Сергей Богданов (75 кг), бронзовым призером – Роман Богданов (70 кг).